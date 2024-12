Ilnapolista.it - Zirkzee, è duello Napoli-Juventus. Lui vuole la Juve ma i soldi li ha il Napoli (se vende Osimhen)

Secondo Sportmediaset, anche ilsulle tracce di Joshua, attaccante olandese in estate passato dal Bologna (di Mota) al Manchester United. In Premier però non trova spezio, né prima con ten Hag, né adesso con Amorim (è partito titolare solo nella confitta interna 0-3 col Bournemouth). E allora il prestito è una possibilità. A gennaio saròcon la, anche a Torino cercano un attaccante.Leggi anche: Giuntolifare lo scambio Danilo-Raspadori ma Thiago Motta preferisce(Corsera)conteso daScrive Sportmediaset:“sono in cerca di un attaccante per gennaio. Joshua, in perenne crisi da quando ha messo piede a Manchester, sarebbe felice di cambiare aria. Lo United, dal canto suo, ha investito parecchio per l’ex Bologna e non vorrebbe dissipare l’investimento.