xAI di Elon Musk raccoglie altri 6 miliardi di dollari per lo sviluppo di Grok

Nuovi finanziamenti per xAI. La startup fondata daha raccolto infattidiper accelerare lodi, il suo modello di intelligenza artificiale da pochi giorni anche gratuito su X, e competere così con OpenAI e Anthropic. Un documento depositato alla Security and Exchange Commission o SEC degli Stati Uniti sottolinea come gli investitori abbiano dovuto sborsare almeno 77 milaa testa per poter partecipare al secondo round, che ne segue un altro sempre da 6raccolti in primavera. Fra i finanziatori figurano i produttori di chip Nvidia e AMD, ma anche Morgan Stanley, Fidelity, Andreessen Horowitz e Sequoia Capital oltre a Blackrock, Lightspeed e. Cnbc ha riferito che a novembre xAI puntava alla valutazione da 50, il doppio rispetto a sei mesi prima.