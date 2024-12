Anteprima24.it - Usura aggravata, estorsione e ricettazione: disposti gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico

Tempo di lettura: < 1 minutoSu delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degliconemessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un napoletano ritenuto gravemente indiziato dei delitti di.Il provvedimento in parola compendia le risultanze di un’attività di indagine svolta da personale della Squadra Mobile di Napoli a seguito di due denunce presentate nell’aprile e nel maggio 2023 da due fratelli, imprenditori napoletani, nei cui confronti l’indagato, a seguito di un prestito a tassorio a loro concesso, al fine di recuperare gli ingenti interessi richiesti sul prestito elargito, aveva posto in essere una serie di condotte estorsive, sfociate in gravi minacce di morte.