Ilrestodelcarlino.it - Svolta dopo l’appello al Carlino: “Ecco il Dna di altre quattro vittime”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 24 dicembre 2024 – Scomparvero un giorno di fine primavera 1945, strappati alle loro famiglie, uccisi e buttati in una fossa a Campagnola, in provincia di Reggio Emilia. Tra quelle, Ada Bizzarri ne è certa, ci sono i suoi genitori: “Prima di morire vorrei solo sapere la verità” ha dichiarato allo scorso settembre. Un’intervista che ha dato nuovo impulso alle indagini sull’eccidio del cavòn. Così oggidi quei morti hanno un nome e un cognome, messi nero su bianco dai test del Dna affidati al Ris di Parma dalla Procura di Reggio. Giovanni Caviola, Luigi Rossi, Silvio Davoli e Aristide Ganassi: i loro parenti sono stati convocati la settimana scorsa. Purtroppo su Carlo Antonio Bizzarri e Maria Bocedi ancora nessuna certezza. Pochi giornila Liberazione i partigiani iniziarono a rapire fascisti, o presunti tali, per farli sparire come atto di vendetta.