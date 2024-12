Stramaccioni | Inter sofferto Como per un motivo! Thuram il più in forma della Serie A

Leggi su Inter-news.it

L’ha battuto ila San Siro nell’ultima partita casalinga del 2024, non senza soffrire come ha sottolineato Fabregas, allenatoresquadra comasca. Anchea DAZN parla delle differenze tra primo e secondo tempo dei nerazzurriDIFFERENZE – L’di Simone Inzaghi risponde alle vittorie di Napoli, Atalanta e Lazio battendo ila San Siro, in un match molto più complicato di quanto si potesse inizialmente pensare. Sblocca il risultato Carlos Augusto su calcio d’angolo e raddoppia quasi allo scadere Marcuscon un gol di potenza e precisione impressionanti. Andreasottolinea proprio le differenze tra la prima e la seconda frazione di gioco dell’, partita a due facce con ilanalizza la prestazioneFEROCIA E APPROCCIO –ha visto un’molto in difficoltà per merito di unaggressivo e propositivo: «Nel primo tempo hail cambio modulo dele non è stata la solita