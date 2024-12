Tvplay.it - Sinner e la possibile squalifica per Doping: perchè non va accantonato il patteggiamento

Leggi su Tvplay.it

Il numero uno al mondo Jannikriceverà la sentenza tra qualche mese. E non è da escludere una pista. L’annata 2024 difficilmente sarà dimenticata da Jannike da tutti i suoi fan. I suoi numeri parlano chiaro, due titoli del Grande Slam, le Atp Finals a fine anno e pochissime sconfitte in un’annata che lo ha visto quasi imbattibile. L’unico vero problema per Jannikin questi mesi e nei prossimi è legato purtroppo alla questione Clostebol.e laalnon vail(Lapresse) TvPlayè risultato positivo a questo farmaco dopo esser entrato a contatto con il massaggiatore che ne stava facendo utilizzo. Anche solo per una cifra millesimale Jannik è risultato positivo, è stato assolto in prima istanza ma la Wada – Agenzia Mondiale Anti– ha fatto ricorso ed ora nei prossimi mesi ci sarà la sentenza definitiva.