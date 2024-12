Qui nessuno è straniero | Livorno porto sicuro Storie di migranti e accoglienza

Leggi su Corrieretoscano.it

– Quididi’, sottotitolo ‘Qui’, realizzato dal Comune died edito da Sillabe.Si tratta di una pubblicazione “che dà conto del grande lavoro disvolto dalla città e dalla sua rete di enti e associazioni, a partire dal dicembre 2022 quando ildiè stato individuato dal Governo come ‘’ di attracco navi per lo sbarco della popolazione soccorsa dalle organizzazioni umanitarie sulle rotte migratorie del Mediterraneo. Da allora sono stati 16 gli sbarchi aldi.Sindaco Luca Salvetti: “Un’emozione collettiva e condivisa quella vissuta alla presentazione del volume ‘Qui’ che l’amministrazione ha realizzato per tratteggiare il lavoro estruggenti legate alle 16 navi diaccolte nel nostrodal dicembre 2022 ad oggi.