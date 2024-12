Panorama.it - Project Moohan, cos’è e come funziona il visore di Samsung

Leggi su Panorama.it

Sarà ilo saranno gli occhiali il dispositivo in grado di rilanciare la realtà aumentata e quella virtuale? È una scelta chenon si pone, perché la compagnia ha scelto di lavorare in entrambe le direzioni. Tanto che a breve si toglieranno i veli da, termine che in coreano significa ‘infinito’,le potenzialità che potrebbe offrire il prossimo prodotto. Il condizionale è d’obbligo perché laddove anche Apple fatica, dopo che il Vision Pro non ha convinto tutti coloro che l’hanno provato, bisogna andarci con i piedi di piombo. Tuttavia sembra ci siano le carte in regola per compiere un passo avanti, non solo perché ildisi presenta con il vantaggio della leggerezza rispetto al rivale sviluppato a Cupertino. L’elemento più significativo, però, è che, oltre a Qualcomm con i suoi processori, a sposare il progetto dic’è Google, con la piattaforma Android XR, dedicataindica il nome (eXtended reality) alla realtà estesa, cioè l’unione tra realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e realtà mista (MR).