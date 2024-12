Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco ha aperto la Porta Santa: con l’immagine simbolo è iniziato ufficialmente il Giubileo 2025 “Pellegrini di speranza”

Con l’apertura dellailne ha spinto i battenti e da oggi larimarrà aperta tutto l’anno per consentire il passaggio dei. Ilche varca la soglia èdi ogni Anno Santo. Nonostante le polemiche e le critiche per i lavori non completati in tempo, il– che ha come tema “di” – è.Bergoglio halaseduto sulla sedia a rotelle e, sempre in sedia a rotelle, è entrato nella Basilica di San Pietro per recarsi all’altare. Il Pontefice ha sostato in preghiera qualche istante sulla. Dopo l’apertura, laè stata attraversata da 54 fedeli provenienti dai cinque continenti.Attraversarla, secondo la religione Cattolica, permette di vivere pienamente l’indulgenza legata all’Anno Santo.