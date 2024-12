Pronosticipremium.com - Nodo CEO, Perrelli perde quota: torna di moda Antonello

Grazie al successo per 5-0 contro il Parma ed il precedente in Coppa Italia, la Roma potrà festeggiare il Natale con un ritrovato sorriso dopo che la sconfitta di Como erata ad aumentare i dubbi legati alla formazione di Claudio Ranieri. Fin dal ritorno del tecnico di Testaccio però, i giallorossi hanno dato subito dei segnali confortanti, soprattutto per quanto riguarda la produzione offensiva, che è decisamente migliorata nell’ultimo periodo. Le buone notizie sono poi arrivate anche dal rientro di Saelemaekers, che si sta dimostrando un giocatore fondamentale per questa squadra.A tenere banco sono poi anche le questioni relative al mercato, con la vicenda Dybala in prima linea, ed anche quella che riguarda il futuro allenatore della Roma, che subentrerà a Ranieri al termine di questa stagione.