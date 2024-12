Ilrestodelcarlino.it - Narrativa al femminile . Il premio "Dolores Prato"

Treia si prepara a celebrare di nuovo il talento e la creatività dellaitaliana alcon la 4ª edizione delletterario "– Città di Treia", un evento che unisce cultura, territorio e valorizzazione delle scrittrici italiane contemporanee. Il, dedicato alla memoria dell’autrice profondamente legata al territorio, si rivolge a opere di(romanzi o raccolte di racconti) scritte da donne e pubblicate in volume cartaceo tra il 27 febbraio 2024 e il 7 marzo 2025. La partecipazione è aperta a scrittrici che hanno pubblicato per la prima volta i propri lavori nel periodo indicato: le interessate possono inviare la propria candidatura entro le 12 dell’8 marzo 2025. Alla vincitrice delsarà assegnato un riconoscimento in denaro di mille euro, alla seconda e alla terza saranno attribuiti premi rispettivamente di 600 e 400 euro.