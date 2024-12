Spazionapoli.it - Napoli, colpo di scena Osimhen: un addio può cambiare tutto

Calciomercato– In casa partenopea bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro di Victor.Dopo aver battuto allo Stadio Marassi contro il Genoa di Vieira, iltorna finalmente allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo due trasferte, infatti, gli azzurri rigiocheranno a Fuorigrotta per sfidare il Venezia di Eusebio Di Francesco.Tra gli uomini a cui si affiderà Antonio Conte per battere il team lagunare bisogna sicuramente inserire il nuovo bomber del, ovvero Romelu Lukaku. Tuttavia, in attesa del match contro il Venezia, bisogna registrare undisul centravanti del terzo scudetto vinto con Luciano Spalletti: Victor.Sacha Tovalieri: “L’di Rashford può portare Vcitoral Manchester United già a gennaio”Sacha Tovalieri, giornalista ed esperto di calciomercato, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul futuro di Victor: “La possibile partenza di Marcus Rashford potrebbe portare Victoral Manchester United.