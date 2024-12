Ilgiorno.it - Milano, danneggiano un bus della linea 91 e i passeggeri scendono impauriti: un arresto e due denunce

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 dicembre 2024 – Momenti di paura, lunedì sera, in piazzale Lotto a. Tre giovani hanno improvvisamente iniziato a danneggiare un autobus91 e iche si trovavano a bordo,, sono subito scesi dal mezzo. Quando sono intervenuti gli agentiPolizia di Stato, quello che materialmente ha colpito il bus è stato arrestato per danneggiamento e gli altri due denunciati. I tre, marocchini di circa quarant'anni, devono rispondere di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione a pubblico servizio dal momento che il bus è rimasto fermo per circa mezz'ora.