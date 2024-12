Agendaitaliana.it - Meteo, Natale dominato dal maltempo: nevicate, piogge e disagi in tutta Italia

colpiscono Marche, Abruzzo, Molise e Sud. Treni sospesi e alberi caduti da Roma alla Puglia, il. La vigilia e il giorno disaranno segnati da un’ondata diche interesserà gran parte della penisolana. Sette Regioni saranno colpite da, anche a basse quote, epersistenti, ecco le condizionidurante le festività.in: le regioni più colpite La fascia adriatica centrale, in particolare Marche, Abruzzo e Molise, vedràdiffuse già dai 300 metri. Le stesse condizioni interesseranno i monti di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, mentre nelle aree pianeggianti sarà la pioggia a dominare. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per il 24 dicembre in nove regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.