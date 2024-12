Ilgiorno.it - L’ex Gianazza pronta a rinascere. Supermercato e polo tecnologico: "Dopo vent’anni la riqualificazione"

Leggi su Ilgiorno.it

È stato approvato il piano per. A Cerro Maggiore si accelera sul progetto didell’area industriale dismessa. Nei giorni scorsi, la Giunta ha adottato il piano attuativo, un passo cruciale per trasformare il comparto immobiliare, abbandonato da anni, in un moderno centro di servizi e commercio. Il progetto prevede la realizzazione di unTigros, un ristorante affiliato a Buongusto e un innovativo-terziario, oltre a nuovi parcheggi e infrastrutture. Gli atti relativi al piano sono ora disponibili per la visione nella segreteria comunale fino al 30 dicembre, mentre eventuali osservazioni urbanistiche potranno essere presentate entro le 12 del 14 gennaio. L’intervento interesserà un’area di 23.384 metri quadrati, di cui 16.944 ricadenti nel territorio di Cerro Maggiore e 6.