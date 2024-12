Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Atalanta: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Esame impegnativo per la a Dea capolista che fa visita ai biancocelesti sempre più lanciati verso un posto in Champions League.vssi giocherà sabato 28 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREFatta eccezione per la pesante sconfitta casalinga contro l’Inter, i biancocelesti sono stati quasi perfetti navigando nelle zone alte della classifica. La squadra di Baroni, dopo la sofferta vittoria ottenuta a Lecce nell’ultimo turno, si è confermata al quarto posto, ma non ha intenzione di fermarsi puntando sempre più in alto.Nessun traguardo è più precluso per i bergamaschi che, dopo aver trionfato in Europa League nella passata stagione, ora hanno seriamente messo nel mirino il campionato che stanno affrontando alla grande con undici vittorie consecutive e primato in classifica con due punti di vantaggio sulla seconda.