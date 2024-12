Dilei.it - La volta buona non va in onda martedì 24 e mercoledì 25 dicembre: cambio programmazione

Da sempre, nel corso delle vacanze natalizie, alcuni programmi del palinsesto televisivo si prendono una pausa per lasciare spazio a eventi e show particolari, pensati per accompagnare gli spettatori nei giorni più festosi dell’anno. Anche quest’anno, la Rai ha confermato alcune modifiche per il 24 e 25: tra i cambiamenti più rilevanti, il talk show pomeridiano Lacondotto da Caterina Balivo non va inin queste due giornate, lasciando spazio a contenuti speciali dedicati al Natale.“La”,del 24Caterina Balivo si ferma, ma solo per qualche giorno. La, il talk show pomeridiano di Rai1 che ormai da anni tiene compagnia al pubblico a partire dalle 14, non viene trasmesso24. Al suo posto, Rai1 propone uno speciale natalizio de Lo Zecchino d’Oro, un evento che promette di regalare un pomeriggio di festa, musica e grandi emozioni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano.