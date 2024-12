La narrazione fuorviante di Silvana De Mari sul vaccino antinfluenzale

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip diDesui vaccini, in particolare sul. Gli utenti No vax sono i soggetti che generalmente apprezzano queste narrazioni. Vediamo perché si tratta di contenuti fuorvianti e potenzialmente pericolosi.Per chi ha fretta:Circola una clip doveDeinvita le persone a non vaccinarsi contro l’influenza e la Covid-19, ritenendo tali vaccini inutili e pericolosi.La dottoressa già radiata dall’Ordine dei medici non fornisce fonti a supporto.La letteratura scientifica conferma l’esatto opposto: vaccinarsi è sicuro e offre più protezione rispetto a chi non si vaccina.AnalisiLe condivisioni della clip di Decontro ilsi presentano con la seguente didascalia:La Dr.