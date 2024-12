Lanazione.it - Il tema delicato dell’accoglienza in provincia

PISTOIAL’argomento migranti è particolarmente dibattuto, e crea motivo di discussione, polemica con vere e proprie barricate, anche nella nostra. Quello più annoso è, sicuramente, l’accoglienza che viene portata avanti a Vicofaro (nella foto, don Massimo Biancalani) e che, oramai, ha esacerbato gli animi in tutto il quartiere, complice gli episodi di violenza e di cronaca nera che spesso fanno capolino da quelle parti. Un’accoglienza nel senso più ampio del termine, dando ospitalità a tutti coloro che sono davvero ai margini e, come succede in ogni contesto, c’è chi ha un lavoro e prova a inserirsi nella società e chi, invece, ha problematiche più gravi. Un’accoglienza che, col passare del tempo, è diventata anche teatro di feroce scontro politico che ha travalicato anche i confinili diventando argomento di caratura nazionale.