Il nuovo volto di Donatella Versace lascia i fan scossi

ha recentemente fatto parlare di sé per la sua sorprendente trasformazione. Mostrando il suolook glamour durante una visita a sorpresa al Battersea Dogs and Cats Home di Londra.A 69 anni, l’iconica stilista italiana ha abbracciato un aspetto più giovane, secondo quanto riferito, grazie a sottili miglioramenti cosmetici. E la sua ultima uscita pubblica non ha deluso le aspettative.Per la sua visita,ha optato per un ensemble chic e sobrio. Abbinando un maglione a collo alto color cammello a pantaloni oversize in bouclé color crema.L’acconciatura lucida e morbida e il suo atteggiamento radioso hanno fatto da padroni mentre si intratteneva con gli animali e i volontari del centro di soccorso. La magnate della moda è sembrata sinceramente coinvolta, giocando con gli animali salvati e lodando il personale dedicato per il loro lavoro.