Secoloditalia.it - Federica Pellegrini rivela al Corriere: “Sono di destra, mio padre era un parà della Folgore”

“Mioera un. L’ultimo lancio lo fece quandonata io”. Cosìin una lunga intervista alSera, dove si racconta parlando anche di politica. Ilnon era democristiano: “Era molto appassionato alla politica. A casa entravano giornali e libri di orientamenti diversi”. La leggenda del nuoto azzurro dice ad Aldo Cazzullo a Arianna Ravelli di sentirsi di “moderata”, e sul premier Giorgia Meloni si esprime così: “Con lei ho più che altro una forte solidarietà femminile. Credo non sia facile gestire quel ruolo da donna; anche io, nel mio piccolo, l’ho provato. Spero che una donna faccia grandi cose per le donne. Ma da questo punto di vista direi che possiamo migliorare molto”.Il suo primo ricordo, racconta, è quello“istruttrice di nuoto” che “vuole metta la testa sotto l’acqua per fare le bolle, a me non piace, lei si spazientisce.