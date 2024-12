Ilgiorno.it - Esce dall’auto in A21. Travolto dopo l’incidente. Muore un giovane papà

Leggi su Ilgiorno.it

È statosull’A21,aver sbattuto contro il guardrail con la sua auto. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità di Offlaga, e non solo, quella della morte di Roberto Bertanza, 43 anni, residente nel comune della Bassa bresciana.di un bimbo di due anni, grande tifoso del Brescia, è statonella serata di domenica, pocole 20, tra Brescia Sud e Manerbio, poco prima del casello. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto, una Lancia Y, che è andata a sbattere contro il guardrail per poi rimbalzare al centro della carreggiata, ritrovandosi in mezzo alle tre corsie con il veicolo in direzione opposta rispetto a quello di percorrenza. Vista l’impossibilità di far ripartire l’auto, l’uomo è sceso dall’abitacolo, ma è statoda un veicolo che non è riuscito a evitarlo.