Movieplayer.it - È colpa tua?, recensione: la saga prosegue tra sospensione dell'incredulità e intrighi di famiglia

Un sequel che mescola romance, trescheri e azione a ritmo forsennato, infischiandosenea verosomiglianza. Dove eravamo rimasti? In Èmia? Nick aveva salvato la vita di Noah in una scena al cardiopalma in cui il padre violentoa ragazza era stato ucciso dalla polizia grazie a una doppia derapata degnaa gang di Dominic Toretto. Nella scena finale la madre di Noah li aveva beccati in flagrante e, insieme al suo compagno (nonché padre di Nick), si riprometteva di porre fine alla loro liaison a ogni costo. È?: tutti contro Nick & Noah La relazione tra i due ragazzi, già messa a dura prova dalla differenza di carattere e dalle circostanze .