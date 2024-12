Tg24.sky.it - Como, sindaco di Solbiate con Cagno firma ordinanza per atterraggio di Babbo Natale

Un'per consentire adi atterrare nel Comune e depositare i suoi regali nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Are l'inconsueto atto amministrativo è stato Federico Broggi, ildicon, nel Comasco, che sul sito ufficiale del Comune ha pubblicato l'che ha per oggetto 'Disposizioni urgenti per le festività natalizie 2024'. Il, nell'n. 2512 del 23 dicembre, prima fa riferimento a leggi e decreti "per il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo" e agli "accordi di Schengen", quindi ricorda la legge "per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di".