Cina, tariffe alte e una battaglia legale: perché Trump minaccia di riprendersi il Canale di Panama

Dopo la Casa Bianca (riconquistata), Donaldha messo gli occhi suldi. Lamentandosi per letroppoimposte alle navi americane, il presidente eletto Usa con una serie di post su Truth hato di voler riprendere il controllo del passaggio artificiale da cui transita il 40 per cento dei prodotti scambiati tra nordest asiatico e costa est degli Stati Uniti. «Chiederemo che ci venga restituito, per intero e senza fare domande, ha scritto il presidente eletto Usa, innescando un botta e risposta con l’ormai omologo panamense Josè Raul Mulino, il quale ha rispedito al mittente anche le accuse di ingerenze cinesi sull’istmo. Premesso che non c’è nessuna reale possibilità che gli Stati Uniti possano riprenderne il controllo,si è fissato suldi? Oltre a motivi prettamente economici e al timore di ingerenze cinesi, in ballo c’è anche una questione giudiziaria.