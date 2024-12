Ilgiorno.it - Centrosinistra favorito: "Majorino e Calabresi sono i più apprezzati"

"Se si votasse oggi a Milano, ilvincerebbe nettamente". Questo, in sintesi, il risultato di un sondaggio condotto da “Youtrend strategies“. In un ipotetico confronto a tre per la carica di sindaco, un generico candidato diavrebbe buone chance di vincere al primo turno, ottenendo il 50,4% dei consensi contro il 35,6% di un generico candidato di centrodestra, mentre il 14% degli elettori sceglierebbe un terzo candidato indipendente dai due principali schieramenti. Anche in caso di elezioni politiche ilsarebbe competitivo: il Pd sarebbe primo partito con il 32,5%, poi Fratelli d’Italia al 22,6% e Alleanza Verdi/Sinistra al 10,3%; valori simili a quelli emersi nelle elezioni europee di giugno, compreso il numero, molto alto, di indecisi e astenuti, pari al 47,7% (dieci punti in più rispetto allo scenario relativo alle elezioni comunali).