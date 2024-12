Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Inter: le probabili formazioni

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I neroazzurri sono di scena in Sardegna per proseguire la corsa verso il titolo, ma i rossoblù devono tornare a fare punti per la salvezza.vssi giocherà sabato 28 dicembre 2024 alle ore 18 presso l’Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo un buon periodo i sardi si sono inceppati tanto da mancare l’appuntamento con la vittoria da tre turni nei quali sono arrivate tre sconfitte, l’ultima delle quali sul campo del Venezia. Adesso, però, la squadra di Nicola deve ritrovare la retta via, costruendo possibilmente la salvezza tra le mura amiche dove fin’ora ha esultato soltanto due volte.Il secondo titolo consecutivo passa anche dalla trasferta in Sardegna per i campioni d’Italia che stanno tenendo un ritmo impressionante con quattro vittorie in altrettante gare.