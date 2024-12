Ilfattoquotidiano.it - Attenzione ai taglieri che usate per cucinare: “Possono rilasciare particelle tossiche che contaminano il cibo”. Il nuovo studio

Immagina di preparare una cena salutare con primizie di stagione. Il tagliere è l’utensile di cui non puoi fare a meno per affettare e tritare. Ma così facendo, potresti condire un piatto sano con degli ingredienti sgraditi e ben poco salutari: le microplastiche. Sì, proprio loro, invisibili e dannose. Unodell’American Chemical Society ha infatti rivelato che l’uso diprodotti in materiali plastici come il polipropilene e il polietilene potrebbe esporre una persona a un’ingestione annuale che va da 14 milioni fino a 79,4 milioni di microplastiche. Una quantità impressionante, influenzata dalla frequenza d’uso e dalla pressione esercitata durante il taglio.Quando il coltello lavora sugli alimenti, può sollevare minuscoledi plastica dal tagliere. In altre parole, delle innocue carote affettate per il soffritto sono inconsapevoli veicoli di plastica nello stomaco.