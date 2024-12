Zonawrestling.net - AEW: Athena annuncia il suo debutto in STARDOM

Se qualcuno dovesse eleggerecome la più dominante campionessa femminile del wrestling contemporaneo, pochi avrebbero da obiettare: da due anni l’ex Ember Moon sta tiranneggiando in ROH, di cui detiene il titolo mondiale, appena difeso a Final Battle contro Billie Starkz quando in molti ormai pensavano che l’ex Minion potesse spodestarla. E invece è arrivata un’altra difesa, a certificare uno dei regni titolati più lunghi di questi anni. Ma se da un lato molti fan non vedono l’ora di vederein AEW – dove ha lottato solo per pochi mesi dopo la sua firma – per ora i piani sono diversi.inCometo in un videomessaggio pubblicato su X, infatti,è pronta a fare il suoinil prossimo 3 gennaio, quando farà coppia con Thekla per affrontare un team ancora non svelato.