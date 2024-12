Zonawrestling.net - WWE: Dominik Mysterio è il sostituto di Bronson Reed per l’evento delle feste al MSG

Leggi su Zonawrestling.net

I fan della WWE che si aspettavano uno scontro tra Seth Rollins eal Madison Square Garden durante il tour liveil 26 dicembre dovranno prepararsi a un cambio di programma. Dopo l’infortunio al piede e alla caviglia subito dadurante il WarGames Match a Survivor Series, la WWE ha confermato un nuovo avversario per Rollins: niente meno che. L’infortunio di, che secondo quanto riportato è avvenuto durante una mossa ad alto rischio a Survivor Series, lo terrà lontano dal ring, con alcune speculazioni che suggeriscono un rientro non prima di WrestleMania 41, previsto per aprile 2025. Questo ha costretto la WWE a cambiare i piani per la rivalità tra Rollins ee a proporre un nuovo incontro per uno degli show natalizi più attesi dell’anno.