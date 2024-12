Oasport.it - Tobias Kastlunger: “Ho lasciato qualcosa di troppo sul ghiaccio; Simon Maurberger: “Sensazioni negative”

Leggi su Oasport.it

Una giornata da dimenticare per l’Italia nello slalom della Gran Risa, in Alta Badia, sede della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Dopo il gigante andato in scena quest’oggi, la prova tra i pali stretti è stata avara di soddisfazioni per il Bel Paese.L’atleta più qualificato, Alex Vinatzer, è uscito di scena dopo nemmeno 10? della prima manche per un’inforcata, mentre alla seconda manche si sono qualificati solo due rappresentanti nostrani. Il risultato finale è stato il 21° posto die il 24° di, rispettivamente a 3.69 e 4.28 dal vincitore, il norvegese Timon Haugan.Una prova eccezionale di quest’ultimo, che ha dato seguito alle grandi prestazioni del team norvegese, citando il terzo posto di Atle Lie McGrath (+1.26) e il quarto di Henrik Kristoffersen (+1.