Svastica coperta Pd sulle barricate: "Crea un precedente pericoloso"

MASSASi alza la bufera all’indomani della condanna a 4 mesi di carcere commutabile con il pagamento di una sanzione da 1800 euro per Dario Buffa, l’attivista che circa un anno fa coprì con la bomboletta spray alcune svastiche apparse all’ex mercato coperto. A lanciare l’allarme definendola "una condanna che lascia sgomenti" e un "", è il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi che spiega: "Si tratta di un fatto che desta forte preoccupazione perché equipara, inspiegabilmente, chi ha tracciato simboli nazisti e chi, a volto scoperto e in pieno giorno, ha scelto di cancellarli. Questa decisione appare ancora più incomprensibile se si considera che Massa è un territorio insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare per il suo contributo alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.