Serie D La Sammaurese rifila tre sberloni al Lentigione

: Pozzer, Masini, Morri, Ferrani, Bolognesi, Nisi, Manuzzi (39’ st Sedioli), Maltoni (22’ st Forte), Bonandi (18’ st Misuraca), Gningue (44’ st Papa); Gallo (22’ st Merlonghi). All. Protti.: Gasperini, Capiluppi, Lombardi, Bonetti, Cavacchioli (39’ st Grieco), Battistello (39’ st Cortesi), Sabba (14’ st Babbi), Pari (1’ st Pastore), Alessandrini, Nanni, Mordini. All. Cassani. Arbitro: Anna Frazza di Schio (Valenti e Scarangella). Reti: 18’ pt Maltoni, 9’ st Gallo, 35’ st Misuraca. Note: spettatori 150 circa; ammoniti Morri, Sabba, Nanni, Pari, Lombardi, Bonetti, Cavacchioli, Cristello (dirigente). Angoli 1-4, recupero 1’, 5’. Doveva essere un turno favorevole, per ilimpegnato a San Mauro Pascoli contro una delle squadre più in difficoltà in questo girone d’andata diD, e invece arriva il risultato che non ti aspetti, una pesante sconfitta per 3 a 0.