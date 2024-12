Rompipallone.it - Serie A, contatti con Mancini: l’ex CT svela tutto

Leggi su Rompipallone.it

Torna a parlare Roberto, l’ex CT della Nazionale italiana, ma pure dell’Arabia Saudita, che ha svelato le ultime sul suo conto.Sono circolate voci suicon un club italiano per la possibilità di rivedere in Italia e di nuovo inA, lo stesso ex allenatore dell’Inter e dell’Italia.Nell’edizione serale del TG1 e ai microfoni di Rai Sport ha così parlato l’ex allenatore della Nazionale, nonché campione d’Europa nell’edizione 2020 – anche se si è giocata posticipatamente causa pandemia -, svelando le ultime che lo riguardano. Parole anche dirette a Gravina e alla Federazione italiana, su quanto successo con lui dopo la debacle sulla mancata qualificazione al Mondiale 2024.torna a parlare: la risposta su passato, presente e futuroSi è da poco separato con l’Arabia Saudita, il tecnico che ha parlato di “rimpianto” Italia, quando gli è stato chiesto della Nazionale.