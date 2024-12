Ilfattoquotidiano.it - Salvini assolto, ora Nordio e Costa vogliono una legge sui processi temerari: un’intimidazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matteo, al secolo l’uomo del ponte, è stato. Egli sperava in una condanna per diventar l’icona della malagiustizia, ossia un condannato innocente. Ma i giudici di Palermo hanno vanificato il suo desiderio, assolvendolo. Immaginate la campagna di odio che ne sarebbe conseguita. Obtorto collo deve accettare l’assoluzione: in caso di condanna avrebbe esibito il santino riproducente il suo volto, come martire dei giudici italiani.Non vi è dubbio, quindi, che come ministro condannato sarebbe stato un perseguitato. E invece, l’assoluzione ha cambiato le carte in tavola, anche dal punto di vista economico per il mancato introito delle t-shirt con la sua immagine di galeotto. Qualcuno, appresa l’assoluzione di, ha dichiarato: “C’è un giudice a Palermo”.Quando ho sentito la dichiarazione, sono scoppiato in una sonora risata, perché mi sono ricordato delle parole improvvide di Elon Musk contro i giudici di Roma, che ha detto: “Questi devono andarsene”.