Roma crolla albero nel parco | madre muore davanti ai 3 figli grave un’amica

sconvolta da una tragedia assurda. Unè caduto in unLivio Labor in via Cesare Massini a Colli Aniene e ha ucciso unai sui treminorenni. La donna, Francesca Ianni, aveva 45 anni.La vittima era insieme conpoco dopo le ore 12.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari. L’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi si sta recando sul posto. L’è caduto all’interno delpresumibilmente a causa del forte vento, finendo una panchina su cui era seduta la vittima assieme alla donna rimasta ferita.L’amica della donna di 45 anni morta a seguito della caduta di unin zona Colli Aniene a, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I della Capitale.