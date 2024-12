Quotidiano.net - Revo Insurance: quelle soluzioni su misura per le Pmi

POLIZZE PER RISCHI speciali perché ogni azienda è unica, così come ogni professionista, e merita una assicurazione sucon rimborsi garantiti e certi fin dall’inizio del contratto. Tutto questo è possibile grazie a, compagnia assicurativa con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext Star Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo alle specialty lines e ai rischi parametrici, con un focus prevalente sul comparto delle Pmi.si propone come player innovativo e all’avanguardia, con una formula imprenditoriale che fa leva sulla leadership tecnologica a supporto della competenza umana. Un approccio pensato per ottimizzare e rendere più efficiente e flessibile il processo di sottoscrizione dei rischi, di gestione dei sinistri e di distribuzione - grazie all’uso di tecnologie come blockchain e IA - e caratterizzata da una spiccata vocazione ESG quale elemento costitutivo del suo orientamento strategico.