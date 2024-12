Gamberorosso.it - Report sul vino? Molto rumore per nulla. Ecco cosa non dice l'ultima inchiesta di Ranucci

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata diche tra le inchieste ha presentato un servizio sui “Supertuscan”, etichette iconiche dell’enologia toscana e del made in Italy enologico. “Ma non è tutto oro quello che luccica.”: già dai primi istanti nell’ascoltatore viene creata l’attesa di rivelazioni sconvolgenti. È lo stile diche ben conosciamo. Ma quelle rivelazioni non arriveranno mai., il solito sensazionalismoIl repertorio è il classico del giornalismo d’: riprese “rubate” da telecamere nascoste, interviste a personaggi anonimi come l'"esperto compratore disfuso", volti sfocati e le voci degli intervistati elaborate per essere irriconoscibili. Un apparato degno delle migliori inchieste sul crimine organizzato o sul terrorismo. Solo che, comevamo, qui manca la sostanza.