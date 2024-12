Lortica.it - Regione Toscana, investimenti strategici per il comune di Arezzo: infrastrutture e priorità territoriali

Leggi su Lortica.it

Durante una conferenza stampa, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha illustrato gli interventi finanziati dallaper il territorio di.Il consigliere Donato Caporali ha evidenziato l’importanza dei fondi regionali in un contesto di riduzione dei trasferimenti statali: “Laha destinato risorse consistenti per interventi attesi da anni, come quello su Ponte Buriano, e nuovi progetti come il ponte della Chiassa, frutto della collaborazione istituzionale con il consigliere regionale Gabriele Veneri”.Il capogruppo Alessandro Caneschi ha invece criticato l’approccio dell’amministrazione comunale sulla variante della S.R. 71: “Non c’è stata una scelta chiara e le poche idee emerse hanno creato confusione, come dimostra la pratica urbanistica che abbiamo fatto ritirare in Consiglio Comunale, evitando di compromettere un tracciato ottimale”.