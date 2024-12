Tarantinitime.it - Poliziotto libero dal servizio blocca un ladro in un supermercato

Tarantini Time QuotidianoSi era introdotto in unin via Mazzini e, approfittando della confusione alle casse, ha intascato della merce tentando poi di fuggire. Movimenti che sono stati notati da undelle volanti della questura di Taranto che in quel momento era in zonadale che non ha esitato un solo minuto ad intervenire.L’uomo, un pregiudicato, è stato quindi rincorso eto in attesa della pattuglia di rinforzo e infine denunciato. L'articolodalunin unproviene da Tarantini Time Quotidiano.