Pisa-Sassuolo: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano le prime due della classe, con gli emiliani che vogliono proseguire nella loro fuga al comando della classifica.si giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Arena Garibaldi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI nerazzurri sono secondi a quota 37 punti insieme allo Spezia e denunciano un ritardo di sei lunghezze dagli emiliani capolisti. La squadra di Inzaghi ha perso soltanto tre partite fin’ora, due delle quali nelle ultime cinque gare, contro la carrarese e il Modena. Nel mezzo il pari casalingo con il Cosenza e le vittorie su Mantova e Bari. I neroverdi si candidano ufficialmente a vincere la cadetteria come dimostrano le ultime sette vittorie consecutive, molte delle quali anche piuttosto rotonde come il 4-0 e il 5-1 rifilati a Salernitana e Sampdoria.