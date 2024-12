.com - Paolo Maldini e Daniele De Rossi, quando gli americani affidano il calcio agli algoritmi

(Adnkronos) –Dehanno molto in comune. Una grande carriera da calciatori, consegnata per scelta identitaria a una sola ma, Milan e Roma; una presenza importante nel mondo delalimentata dalla leggenda che rappresentano, il primo da dirigente, il secondo da allenatore. Hanno in comune anche la frattura con le proprietà americane delle loro società, sempre il Milan e la Roma, che li hanno allontanati dalla loro nuova vita professionale per la stessa ragione: un presunto, eccessivo, coinvolgimento emotivo considerato un ostacolo all’esecuzione della visione imprenditoriale e sportiva che si vuole portare avanti. Due contesti diversi, due profili diversi, lo stesso macroscopico errore di valutazione firmato da Gerry Cardinale e Dan Friedkin. In uno studio pubblicato da Harvard Business School, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato della scelta di fare a meno di: “È stata una decisione storica quella di lasciarlo andare, per quello che ha significato per il club e per la sua autorevolezza.