Ilrestodelcarlino.it - Omesse dichiarazioni dei redditi, maxi sequestro a imprenditore di Carpi

Modena, 23 dicembre 2024 –di oltre 320mila euro a undiche avrebbe omesso per anni di presentare la dichiarazione dei, venendo anche indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Ad eseguirlo, su delega della procura, è stata la Guardia di finanza. Le ipotesi di reato sono state avanzate a seguito di una verifica nei confronti di una società di capitali con sedi nei comuni die Correggio (Reggio Emilia) attiva nel settore della produzione di componenti per autovetture e motocicli. Secondo gli accertamenti la società non presentava lefiscali dal 2018. Inoltre, ritengono Fiamme gialle e procura, gli utili prodotti venivano sistematicamente occultati e trasferiti su conti correnti, anche all’estero.