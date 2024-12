Nuoto Barelli | Tanti giovani emergenti movimento di qualità

Leggi su Sportface.it

“Coi Mondiali in vasca corta si è aperto il nuovo quadriennio ed è stata l’occasione per integrare nella squadra nazionaleche hanno dimostrato lae profondità del. Pur senza nostri campioni affermati come Paltrinieri, Ceccon e Martinenghi, impegnati in una ripresa più graduale dopo le Olimpiadi di Parigi, la squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per continuare a crescere in risultati e prestazioni”. Il presidente della Federazione Italiana, Paolo, ha parlato, in una lunga intervista all’Italpress, dell’apertura del quadriennio verso Los Angeles 2028 con i Mondiali in vasca corta di Budapest terminati pochi giorni fa. “La formazione continua dei tecnici, l’investimento nei centri federali, che consentono agli enti locali di garantire l’accesso a piscine altrimenti destinate alla chiusura o ad attività parziali, sono ulteriori punti di forza della progettualità federale che ormai da vent’anni assicura ricambio generazionale e continuità di successi.