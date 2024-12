Ilrestodelcarlino.it - Neve e vento forte in Romagna: imbiancata anche San Marino

Rimini, 23 dicembre 2024 – Non solo le Marche, flagellate dal maltempo,l’Emiliasi è svegliata sotto lafino alle quote collinari, in, e con la minaccia di venti fortissimi, con punte fino a 88 chilometri all’ora sull’Appennino emiliano, tra Parma, Reggio Emilia e Modena. Già la costa romagnola stamattina è stata interessata da raffiche molte forti, che ha causato mareggiate.inLe previsioni meteo per oggi Il (breve) miglioramento Le previsioni per la vigilia di Natale Che tempo fa a NataleinE’ stato un risveglio bianco per la maggior parte della: sotto laSan, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, Vedegheto. La quota, nella notte è scesa fino ai 300 metri. Le previsioni meteo per oggi L’allerta è stata emanata da Arpae e e Protezione civile, parlando di venti settentrionali sui rilievi centro-occidentali, di burrasca moderata (62-74 chilometri all’ora) o di burrasca(75-88 chilometri all’ora) con ulteriori e temporanei rinforzi di raffica di intensità superiore.