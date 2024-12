Cultweb.it - Mulan, come finisce il live action del 2020 con protagonista Liu Yifei

termina con la stessache, una volta ritornata a casa dalla sua famiglia, riceve in segno di lealtà verso l’imperatore una nuova spada e una nuova proposta per entrare a far parte della guardia imperiale.Hua(Liu) è la primogenita della famiglia Hua. Nonostante sia più propensa verso il combattimento, la famiglia cerca in tutti i modi possibili di farle trovare marito. Nel frattempo, le truppe di Bori Khan (Jason Scott Lee) iniziano l’invasione della Cina. Per impedire che il suo malato padre Zhou (Tzi Ma) risponda alla chiamata dell’esercito imperiale, la ragazza si presenta al campo d’addestramento del comandante Tung (Donnie Yen) camuffandosi da uomo. AnnunciandosiHua Jung, la ragazza vive l’addestramento militare nel costante timore di essere scoperta, il che comporterebbe l’esclusione dall’esercito e l’eterno disonore verso la sua famiglia.