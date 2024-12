Lanazione.it - Magione, una vittoria che vale oro

ROMA 7 VOLLEY 0 REBY SERVIZI TMM3 (19-25, 13-25, 17-25) ROMA: Luwa 7, Tortelli 4, Colonnelli 3, Lauri 3, Forcina 2, Bucci 1, Giardina (L1), Silveri 2, Bagnoli 2, Grisenti 1, Casale, Pescosolido (L2). N.E. - Goglia, Crigna. All. Andrea Scotti.: Pistocchi 12, Gresta 11, Cappelli 10, Di Diego 10, Artini 7, Guarino 4, Nasi (L1), Urbani. N.E. - Mitu, Gradassi, Stella, Biagiotti, Castagnoli, Tittarelli (L2). All. Fabio Bovari. Arbitri: Federica Varchetta ed Anna D’Aniello. ROMAcheoro quella colta dalla Reby Servizi Tmmche balza al primo posto della serie B2 femminile dopo aver piegato la resistenza della Roma 7 Volley. Le ospiti scattano avanti ma non riescono a scrollarsi di dosso le rivali (19-20), cinque punti consecutivi danno il vantaggio. Al cambio campo provano a modificare assetto le ospiti che però subiscono (1-8), Pistocchi è implacabile e rincara la dose.