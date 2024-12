Movieplayer.it - Le migliori pubblicità di Natale

Leggi su Movieplayer.it

Cat Power che canta Have Yourself a Merry Little Christmas per lo spot Apple, i tir della Coca-Cola e il morso di Pozzetto: gli advertising natalizi più belli ed emozionanti degli ultimi trent'anni. Se ilè la festa per eccellenza, potremmo anche dire che ilè, anche, l'emblema del consumismo. Regali, regalini, sconti e code ai megastore: tutti in fila per il pacchetto dell'ultimo minuto. Ogni anno, puntualmente, e iniziando con il black friday, le aziende iniziano a martellare attraverso quegli spot che si accalcano in tv e sui social. Del resto, fin dall'intuizione di Coca-Cola, le Christmas Holiday sono il momento migliore per sfornare la più efficace della, capace di incuriosire, stupire, convincere e, perché no, anche emozionare. Perché una buona, come sostiene Don Draper in Mad Men, .