La benedizione dei Bambinelli

Si è tenuta ieri la tradizionaledeinella chiesa di San Pietro in centro. I piccoli del catechismo e i fedeli si sono ritrovati all’altare in chiusura della messa delle 10 con il parroco don Alessandro Ravazzini che ha asperso i piccoli Gesù Bambino con l’acqua santa. Ora il “simbolo” per eccellenza del Natale è pronto per nascere, dopo la mezzanotte della Vigilia, nelle mangiatoie dei presepi ospitati nelle rispettive case e proteggere le famiglie che hanno continuato a portare avanti la tradizione cristiana. e. g.