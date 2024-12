Lanazione.it - La Banda dei Babbi Natale. In attesa delle renne. Santa Claus arriva motorizzato

Leggi su Lanazione.it

Chi lo ha detto che Babbosolo nella slitta trainata dalle? E se amasse anche i motori? Ieri in città sonoti tantissimi, ma in sella alle due ruote con due iniziative natalizie. La mattina in centro storico sonoti grazie ai "Pistoni Maremmani" e al "Motoclub Granducato Bikers" di Grosseto. "Eravamo circa quaranta con le nostro moto, tutti quanti addobbati – dice il presidente dei Pistoni Maremmani, Manuel Sarti –. Quest’anno abbiamo preso parte al mercatino dei bambini di Gorarella, poi siamo andati in centro con le associazioni di volontariato". "Quest’anno abbiamo cambiato format, abbiamo coinvolto le associazioni di volontariato come Anpas, Misericordia e Croce Rossa, coloro che forniscono supporto a noi motociclisti in situazioni di soccorso, le volevamo al nostro fianco anche questa volta – spiega Andrea Fabbreschi, cofondatore e consigliere –.